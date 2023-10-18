В Украине будет преобладать сухая погода и температура до +19°C: прогноз на 19 октября от Натальи Диденко
В четверг, 19 октября, на территории Украины ожидается преимущественно сухая погода без осадков. В то же время температура воздуха будет колебаться в пределах +9...+19°C
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
"19 октября в Украине никаких серьезных осадков не предполагается. Повсюду будет преобладать сухая погода, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя", - говорится в сообщении.
На юге Украины ожидается сильный ветер.
Температура воздуха на севере и западе будет колебаться в пределах +9...+12°C, а на востоке, юге и центральной части страны +12...+19°C.
В столице будет облачно
В Киеве 19 октября, по словам Натальи Диденко, осадков не ожидается. Однако будет облачная погода.
Ночью температура будет +2...+5°C, а днем +9...+11°C.
Какую погоду ждать дальше
По словам синоптика, прогноз погоды на ближайшие дни обновился. В пятницу 20 октября атмосферный фронт принесет в Украину дожди. Температура будет колебаться в пределах +12...+18°C, на юге до +22°C. Но на севере будет холодно, днем только +6...+12°C
По уточненным прогнозам, 21 октября, в Украине в течение дня от Черниговской и Сумской областей +7...+9 °C, в Одесской до +30°C.
Фото: Наталья Диденко
"Никакого снега и, наоборот, повышение температуры воздуха до невероятных +15...+19°C, в центре до +18...+23°C, а на юге до +25+30°C", - сказала Диденко.
- Сегодня погода в Украине будет сухая, но холодная. Самая низкая температура воздуха прогнозируется на севере и западе, где возможен до -2 °C. Теплее всего будет на юге.
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