В Украине будет преобладать сухая погода и температура до +19°C: прогноз на 19 октября от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"19 октября в Украине никаких серьезных осадков не предполагается. Повсюду будет преобладать сухая погода, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя", - говорится в сообщении.

На юге Украины ожидается сильный ветер.

Температура воздуха на севере и западе будет колебаться в пределах +9...+12°C, а на востоке, юге и центральной части страны +12...+19°C.

В столице будет облачно

В Киеве 19 октября, по словам Натальи Диденко, осадков не ожидается. Однако будет облачная погода.

Ночью температура будет +2...+5°C, а днем +9...+11°C.

Какую погоду ждать дальше

По словам синоптика, прогноз погоды на ближайшие дни обновился. В пятницу 20 октября атмосферный фронт принесет в Украину дожди. Температура будет колебаться в пределах +12...+18°C, на юге до +22°C. Но на севере будет холодно, днем только +6...+12°C

По уточненным прогнозам, 21 октября, в Украине в течение дня от Черниговской и Сумской областей +7...+9 °C, в Одесской до +30°C.

Фото: Наталья Диденко

"Никакого снега и, наоборот, повышение температуры воздуха до невероятных +15...+19°C, в центре до +18...+23°C, а на юге до +25+30°C", - сказала Диденко.