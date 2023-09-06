В Украине будет отменен мораторий на налоговые проверки. Подробности
Кабинет Министров Украины одобрил отмену моратория на проведение налоговых проверок: во время военного положения их будут осуществлять при наличии безопасных условий
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
"Кабинет Министров Украины одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" об отмене моратория на проведение налоговых проверок", - говорится в сообщении.
Законопроект предлагает возобновить как плановые, так и внеплановые документальные проверки с 1 октября этого года. Ранее их проведение было запрещено к прекращению или отмене военного, чрезвычайного положения на территории Украины.
Отмена моратория необходима для выполнения Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок.
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