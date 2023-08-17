В Украине будет держаться сухая и солнечная погода: прогноз на 18 августа от Натальи Диденко
В пятницу, 18 августа, на территории Украины ожидается солнечная и жаркая погода. Лишь на Закарпатье местами прогнозируется небольшой дождь
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В пятницу температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +29...+33 °C.
А ночью будут ожидаться комфортные освежающие +15...+19 °C, на юге страны +18...+22 °C.
Дождей в большинстве областей страны не предполагается, только в Закарпатье местами немного покапает и погремит.
Ветер восточного и северо-восточного направлений, небольшой или умеренный.
Фото: Наталья Диденко
В столице погода не изменится
По данным Наталки Диденко, в Киеве 17 августа погода без особых изменений – сухо, солнечно, жарко. Ночью ожидается +18 °C, а днем около +30 °C.
Такая же погода, по словам синоптика, будет 19 и 20 августа.
Краткий прогноз на неделю
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о пожарной опасности 16-17 августа в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Ривненской, Хмельницкой и Волынской областях, а также в Крыму.
До конца недели погода в Украине мало изменится – антициклон, высокое атмосферное давление, сухой воздух, повышенная пожарная опасность, высокая температура воздуха, но без аномальной жары.
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