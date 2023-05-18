Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отмечено, что Стефанчук посетил предприятие в Норвегии, где производится ПВО NASAMS.

"Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро!", - написал Стефанчук.

Он сообщил, что вместе с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга Масудом Гаракхани говорил об увеличении поставок систем ПВО для Вооруженных Сил Украины.

"Чтобы еще более эффективно сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от грубых атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины", - добавил Стефанчук.