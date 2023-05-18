В Украине будет больше систем ПВО NASAMS, - Стефанчук
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе своего визита в Норвегию сообщил, что Украина получит еще больше систем ПВО NASAMS
Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Отмечено, что Стефанчук посетил предприятие в Норвегии, где производится ПВО NASAMS.
"Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро!", - написал Стефанчук.
Он сообщил, что вместе с президентом Kongsberg Defence&Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга Масудом Гаракхани говорил об увеличении поставок систем ПВО для Вооруженных Сил Украины.
"Чтобы еще более эффективно сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от грубых атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины", - добавил Стефанчук.
- "Когда-то мы слышали, что Patriot – это вроде бы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все". Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинского ПВО и поблагодарил всех, кто причастен к усилению Обороны.
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