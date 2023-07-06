Об этом написало влиятельное издание Newsweek.

Автор статьи цитировал Богдана Витвицкого, бывшего федерального прокурора США, который в 2016-2017 годах был специальным советником генпрокурора Украины: "Я не знаю, насколько нынешние прокуроры прислушиваются или пытаются предсказать, что может хотеть администрация Зеленского, но признаки "вендетты" против Порошенко и людей Порошенко точно есть. Это понятно.

Беспокойство по поводу любого неправильного ведения борьбы с коррупцией под руководством Зеленского может вызвать вопрос не только относительно текущей поддержки, но и перспективы выделения средств на реконструкцию после завершения боевых действий, предостерегло издание.

Отмечается, что "дела, наиболее потрясшие внешних наблюдателей, - это дела трех технократических реформаторов, которые высоко оценивались на международном уровне как компетентные люди, и ни один из них не был обвинен в злоупотреблении официальной властью ради личной выгоды".

Речь идет о бывшем министре инфраструктуры Владимире Омеляне, его предшественнике Андрее Пивоварском и экс-главе Нафтогаза Андрее Коболеве.

"Нацеливание на реформаторов, которые пришли в правительство из-за чувства гражданского долга и которые, по всем признакам, хорошо выполняли свою работу, будет угрожать способности Украины привлекать талантливых руководителей к государственной службе, и это может ослабить готовность внешних корпоративных инвесторов вложить деньги в проекты реконструкции ", - сказал Newsweek руководитель группы по коррупции Немецкого фонда Маршалла Джош Рудольф.

"Я общался с рядом инвестиционных руководителей, с нынешними и бывшими чиновниками в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, с деятелями международных финансовых учреждений, которые следят за украинскими государственными компаниями так же пристально, как кто-либо в западном мире", - рассказал Рудольф. .

"Их пугает то, что авторитетным реформаторам, которые, похоже, не были вовлечены в коррупцию, выдвигают такие обвинения", - отметил эксперт.

Издание напоминает, что украинские антикоррупционные институты добились прогресса после устранения бывшего президента Виктора Януковича в результате Евромайдана 2014 года, когда во время каденции Порошенко были созданы НАБУ и САП. После победы Зеленского западные партнеры ожидали большего прогресса в разоблачении реальных коррумпированных сетей, которые являлись более подходящими объектами для расследований", – отметили западные наблюдатели.

Newsweek взял многочисленные интервью с украинскими антикоррупционными активистами, журналистами-расследователями, депутатами, бизнесменами, нынешними и бывшими чиновниками. На вопрос, кто из украинских чиновников больше всего заслуживает усиленной проверки со стороны антикоррупционных органов, они назвали совсем другой список имен.

Несмотря на то, что украинские антикоррупционные органы предъявили обвинение троице реформаторов, их не обвинили в коррупции. Омеляна обвинили в нанесении ущерба государственному бюджету путем внедрения политики, одобренной тогдашним кабинетом министров в 2017 году, снизившей портовые сборы на 20 процентов в рамках более широкого толчка к дерегуляции. Он был окончательно оправдан тремя разными судами и сейчас служит в Вооруженных Силах Украины.

Его предшественнику Пивоварскому в марте объявили о подозрении за подобное вероятное правонарушение. Он обвиняется в реализации политики 2015 года, согласно которой половина сборов в порту "Пивденный" откладывалась на уплату частной компании за углубление порта.

Коболев обвиняется в получении премии – бонус был начислен после арбитражного урегулирования 2018 года, в котором Нафтогаз взыскал с российского газового гиганта Газпрома $4,6 млрд.

После победы в суде наблюдательный совет Нафтогаза проголосовал за то, чтобы выделить 1% суммы топ-менеджерам в качестве поощрения, причем $22 млн достались Коболеву, а его преемник Юрий Витренко забрал домой около $17 млн. Коболеву, который сейчас носит браслет на щиколотке, грозит до 12 лет лишения свободы.

"Юридически, официально, на бумаге я самый высокооплачиваемый руководитель, какого когда-либо имел Нафтогаз", – сказал Коболев Newsweek.

Он отметил: "Но на самом деле я менее богат, потому что никогда не брал ни одной взятки".

"Если бы мы трое действительно были наиболее подозрительными фигурами в Украине, это было бы действительно отличная новость", - сказал Пивоварский.

Он подытожил: "Это означало бы, что Украина стала Сингапуром".

Офис Зеленского не ответил на запрос Newsweek о комментарии.

Омелян говорит, что дела против него начались после того, как он отказал высокопоставленному чиновнику прекратить критиковать Зеленского и главу его Офиса с перспективой хорошего предложения работы, если он согласится.

"Через неделю у меня дома ДБР провело обыск "ошибочно". Они сказали, что пришли не по адресу, но я воспринял это как предупреждение о том, что мне следует подумать над предложением, которое я получил на прошлой неделе", – сказал он.

Омелян подытожил: "Через несколько дней после этого меня пригласили в офис НАБУ и сообщили о предъявленных мне обвинениях".

"Соединенные Штаты предоставили Украине более $40 млрд помощи в сфере безопасности после российского вторжения. И критики поддержки, оказанной администрацией президента Джо Байдена, часто ссылались на коррупцию в Украине как причину для большей осторожности".

Как отметил Андрей Коболев, уголовное преследование его самого и других выглядит подозрительно - как будто это было спланировано корыстными чиновниками, чтобы дискредитировать людей, которые имели репутацию в глазах западных доноров, для контроля за средствами на реконструкцию.

"Эти расследования и судебные преследования являются попыткой сделать так, будто мы не заслуживаем доверия", – сказал он.

Омелян подытожил: "Мы в суде не потому, что кто-то действительно подозревает нас в коррупции, а потому, что нас никто не подозревает в коррупции".