В Украине больше нет тылов, каждый украинец должен найти свое место в судьбе нашего государства, - военный капеллан
Настоящая сила начинается с глубокой ответственности украинцев за личный отрезок фронта
Об этом сказал военный капеллан, священник УГКЦ отец Андрей Зелинский в эфире телеканала Еспресо.
"Время, в котором мы живем, требует от нас сопротивления, а сопротивление требует от нас возможности становиться сильнее. И мы можем сделать это только тогда, когда будем поддерживать друг друга. Конечно, ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и все, кто присоединяется к защите украинской земли, украинского народа сегодня делают чрезвычайные вещи. Но мы с вами можем быть еще сильнее", - сказал отец.
Военный капеллан подчеркнул, что каждый украинец должен ответственно относиться к своей работе ради победы Украины в войне против Российской Федерации.
"Настоящая сила начинается с сердца каждого. С глубокой ответственности каждого за личный отрезок фронта. В Украине тылов больше не существует, вопрос только найти свою позицию, занять правильное место в судьбе нашего государства, нашего народа, и делать все, что мы можем и делать это не в одиночку, а только сообща – одной большой командой, украинским народом", - добавил отец Андрей Зелинский.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился и поздравил защитников и защитниц нашей страны с 14 октября.
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