В Украине больше не будут вводить тотальные COVID-карантины, - Шмыгаль

Об этом он заявил на заседании Кабмина.



По словам Дениса Шмыгаля, такое решение было принято в связи с началом массовой вакцинации украинцев.



"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных зонах", если его работники вакцинированы на 100%", - сказал премьер-министр.

В Украине выявили пять новых случаев заражения штаммом "Омикрон".

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