В Украине больше не будут вводить тотальные COVID-карантины, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство больше не будет вводить тотальных локдаунов из-за коронавируса
Об этом он заявил на заседании Кабмина.
По словам Дениса Шмыгаля, такое решение было принято в связи с началом массовой вакцинации украинцев.
"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных зонах", если его работники вакцинированы на 100%", - сказал премьер-министр.
- В Украине выявили пять новых случаев заражения штаммом "Омикрон".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.91
- Актуальное
- Важное