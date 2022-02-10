В Украине больницам за работу в условиях ЧП будут выделять более 1 млн грн ежемесячно, - Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что с начала 2022 года в программу медицинских гарантий включен новый пакет медуслуг – "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях"
Об этом сообщает "РБК-Украина".
По словам министра, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) завершает последние контрактования по этому пакету.
Больницы, получившие контракты по пакету "готовности", региональные департаменты здравоохранения определили как опорные для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Речь идет об одном медучреждении на 200 тыс. населения соответствующей области.
"Ежемесячно медучреждение, заключившее контракт на вышеупомянутый пакет медицинских услуг, будет получать от НСЗУ финансирование в размере 1 053 510 гривен", - сказал Ляшко во время рабочего визита в многопрофильную больницу в Лубнах Полтавской области.
Ляшко сообщил, что всего в 2022 году на этот пакет предполагается около 2,5 млрд грн. Он добавил, что больница в Лубнах уже заключила договор с НСЗУ на 18 пакетов медицинских услуг, включая пакет о "готовности к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях".
"Готовность к реагированию" - новый пакет, которым предполагается платить больницам свыше 1 млн гривен ежемесячно независимо от того, будут ли госпитализированы больные инфекционными болезнями, в том числе с коронавирусной болезнью, или нет.
"Государство платит за готовность оказывать медицинскую помощь при необходимости. Всего в Украине по этому пакету будут работать 199 медучреждений. Больше всего - в Киеве и Днепропетровской области - по 16 больниц", - подчеркнул министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.03
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное