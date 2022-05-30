В Украине более двух тысяч школ завершили обучение

Об этом информирует в телеграме министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

В 17 областях заведения общего среднего образования продолжают дистанционное обучение, только три региона частично учатся смешано и очно. Также в четырех областях частично каникулы, приостановлено или завершено обучение. Только в одном регионе идет дистанционный или смешанный образовательный процесс.

Около 88 тыс. внутренне перемещенных детей приобщились к обучению в других регионах.

Кроме того, в 20 областях Украины садики продолжают работать. Более тысячи садиков работают в привычном формате, более 950 заведений создали дежурные группы, а более 100 садиков - в смешанном режиме.

"Более 3 тыс. заведений дошкольного образования используют элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями. Почти 4800 внутренне перемещенных детей учатся в заведениях дошкольного образования", - пишет Сергей Шкарлетт.

Во Львовской громаде большинство школ завершат учебный год 2021/2022 в середине июня.

Напомним, директора школ в Ивано-Франковске призвали не проводить громких празднований выпускных балов.

Также сообщали, что в Тернополе и области в этом году из-за войны отменили торжественное шествие выпускников. Будет только вручение аттестатов 9- и 11-классникам в школах.

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