В Украине более 880 тыс. га территории нуждаются в очистке от мин, - представитель Сил обороны Таврического направления
Евгений Ерин, представитель Сил обороны Таврического направления, сообщил, что в Украине более 880 тыс. га территории являются минноопасными и нуждаются в очистке
Об этом сообщили в Military Media Center.
"Более 880 тыс га украинской земли на Востоке и Юге Украины нуждаются в очистке от мин, на сегодня очищено только более 5,5 тыс га", - отметил он.
По его словам, на деоккупированных территориях уже очистили 1 770 км дорог, 1 988 домохозяйств, 1 510 других важных объектов, 610 км железнодорожных путей, 1 248 км вдоль линий электропередачи и около 42 км газопроводов.
- Напомним, 15 января сообщалось, что около Большой Александровки, Херсонская область, двое мужчин подорвались на мине захватчиков, оба погибли на месте.
- Почти через неделю в селе Архангельское, Херсонщина, 26-летний электрик также подорвался на российской мине: мужчине оторвало стопу.
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