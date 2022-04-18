В Украине более 800 населенных пунктов остаются обесточенными, – Энергоатом
Более 675 тыс. потребителей в Украине остаются без электроснабжения, больше всего – на Донетчине
Об этом сообщил Энергоатом в телеграм.
"По состоянию на 18 апреля в Украине остаются обесточенными около 813 населенных пунктов, в общей сложности около 675,8 тысячи потребителей. В частности в Донецкой области - более 292 тысяч потребителей, Харьковской - 102 тысячи, Луганской - 108 тысяч, Киевской - 85,9 тысяч потребителей" , – говорится в сообщении.
Без газа пока 258 тыс. абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.
За прошедшие сутки специалистам удалось возобновить электроснабжение около 53 тыс. потребителей.
В частности, в Киевской области – 36,3 тысяч потребителей, Николаевской – 10,1 тысяч, Харьковской – 4,5 тысяч, Херсонской – 1,3 тысяч, Запорожской – 800 потребителям.
Газоснабжение возобновлено для 7,1 тыс. потребителей.
В некоторых районах аварийно-восстановительные работы провести сложно или невозможно из-за боевых действий и новых повреждений.
"Энергосистема Украины уже более месяца уверенно работает с сетью континентальной Европы ENTSO-E. Украина показывает высокое качество балансировки энергосистемы и стабильную работу своей сети. Частота в сети – 50 Гц", – отметил Энергоатом.
В то же время все действующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
- Напомним, на ЗАЭС захватчики продолжают делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.
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