В Украине более 662 детей пострадали от полномасштабного вторжения РФ
Из-за вторжения России с 24 февраля в Украине погибли 232 ребенка, ранены – 430. Больше всего в Донецкой, Киевской и Харьковской областях
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .
"Более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Не претерпели изменений и данные относительно раненых – 430. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало на Донетчине – 145, Киевщине – 116, Харьковщине – 102, Черниговщине – 68, Херсонщине – 48, Луганщине – 48, Николаевщине – 45, на Запорожье – 28, Сумщине – 17, Житомирщине – 15 и в Киеве – 16.
Также в пресс-службе сообщают, что в результате обстрелов РФ повреждено 1 837 учебных заведений, из них 172 – полностью разрушены.
- 21 мая стало известно, что оккупанты депортировали в Россию 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей.
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- Недавно советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ.
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