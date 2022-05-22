Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора .

"Более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За последние сутки официальное число детей-жертв не изменилось – 232. Не претерпели изменений и данные относительно раненых – 430. Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало на Донетчине – 145, Киевщине – 116, Харьковщине – 102, Черниговщине – 68, Херсонщине – 48, Луганщине – 48, Николаевщине – 45, на Запорожье – 28, Сумщине – 17, Житомирщине – 15 и в Киеве – 16.

Также в пресс-службе сообщают, что в результате обстрелов РФ повреждено 1 837 учебных заведений, из них 172 – полностью разрушены.

21 мая стало известно, что оккупанты депортировали в Россию 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей.

4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ.

Недавно советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ.