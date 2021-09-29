В Украине более 56 тыс. человек умерли от коронавируса, в течение суток - 217 смертей и 9666 новых заражений

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 28 сентября было зарегистрировано 9666 новых случаев COVID-19 (в том числе 953 ребенка и 204 медработники), 217 человек скончались, 3281 пациент выздоровел.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 583 случая;

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 214 случаев;

Днепропетровская область - 787 случаев;

Донецкая область - 699 случаев;

Житомирская область - 253 случая;

Закарпатская область - 95 случаев;

Запорожская область - 592 случая;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 51 случай;

Луганская область - 525 случаев;

Львовская область - 458 случаев;

Николаевская область - 222 случая;

Одесская область - 662 случая;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 405 случаев;

Сумская область - 368 случаев;

Тернопольская область - 201 случай;

Харьковская область - 976 случаев;

Херсонская область - 349 случаев;

Хмельницкая область - 447 случаев;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 421 случай;

Черниговская область - 71 случай.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.