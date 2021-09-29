В Украине более 56 тыс. человек умерли от коронавируса, в течение суток - 217 смертей и 9666 новых заражений
По состоянию на утро 29 сентября в Украине зафиксировано 2411622 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 080 - летальные, 2251352 лицо выздоровело
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 28 сентября было зарегистрировано 9666 новых случаев COVID-19 (в том числе 953 ребенка и 204 медработники), 217 человек скончались, 3281 пациент выздоровел.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 583 случая;
- Винницкая область - 200 случаев;
- Волынская область - 214 случаев;
- Днепропетровская область - 787 случаев;
- Донецкая область - 699 случаев;
- Житомирская область - 253 случая;
- Закарпатская область - 95 случаев;
- Запорожская область - 592 случая;
- Ивано-Франковская область - 234 случая;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 51 случай;
- Луганская область - 525 случаев;
- Львовская область - 458 случаев;
- Николаевская область - 222 случая;
- Одесская область - 662 случая;
- Полтавская область - 231 случай;
- Ровенская область - 405 случаев;
- Сумская область - 368 случаев;
- Тернопольская область - 201 случай;
- Харьковская область - 976 случаев;
- Херсонская область - 349 случаев;
- Хмельницкая область - 447 случаев;
- Черкасская область - 297 случаев;
- Черновицкая область - 421 случай;
- Черниговская область - 71 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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