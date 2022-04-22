В Украине более 400 предприятий переместили из зоны боевых действий в более безопасные области, - Гетманцев
Из зоны боевых действий в более безопасные населенные пункты Украины переместили более 400 предприятий, 190 из которых уже работают
Об этом в фейсбуке сообщил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
"Продолжаем работать над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий. 400 предприятий перемещены в безопасные локации, 190 из них уже работают", - подчеркнул он.
Украинцы могут подать заявку на релокацию и приобщиться к логистике.
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