В Украине более 11 тыс. школ вышли на очное обучение, - Шкарлет
Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что 84% украинских школ возобновили очное обучение
Об этом Шкарлет написал в Telegram.
По словам министра, очно в Украине работают более 11 тыс. школ. Еще 1,7 тыс. школ находятся на дистанционном обучении из-за отсутствия показателя на 100% вакцинированных работников в "красной" зоне.
Шкарлетт добавил, что по состоянию на 22 ноября по крайней мере одну прививку от коронавируса имеют 96,2% работников, из них полностью вакцинированы более 550 тыс. человек (84,5%).
Наибольшее количество педагогов, вакцинированных двумя дозами, – на Донетчине (92,7%), Харьковщине (92,5%), Луганщине (92,4%), Черкасщине (92,2%).
В Киеве обе дозы прививки от коронавируса имеют более 30 тыс. педагогов (86%).
- Напомним, 22 ноября очную учебу возобновили в школах Киева.
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