В Украине без света остаются 811 населенных пунктов

Об этом сообщил Энергоатом в телеграме.

"По состоянию на 8 мая в Украине остаются обесточенными около 811 населенных пунктов, всего около 707 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области - 328 тыс. потребителей, Харьковской - 171 тыс., Луганской - более 92,7 тыс.", - говорится в сообщении.

При этом без газоснабжения остаются свыше 216,5 тыс. абонентов.

"Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях", - указал Энергоатом.

За прошедшие сутки ремонтные бригады возобновили электроснабжение около 9,6 тыс. потребителей. В частности, в Киевской области – 4 тыс. потребителей, Донецкой – 2,8 тыс., Харьковской – 1,5 тыс., Херсонской – 800, Кировоградской – 300, Николаевской – 200 потребителей.

Газоснабжение за сутки удалось восстановить 1380 абонентам.

Боевые действия усложняют возобновление поставок газа и электроэнергии в некоторых районах.

Напомним, Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате вражеского авиаудара.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb