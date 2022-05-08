В Украине без света остаются 811 населенных пунктов
Без электроснабжения в Украине по состоянию на 8 мая остаются около 707 тыс. потребителей, без газа – 216,5 тыс. домохозяйств
Об этом сообщил Энергоатом в телеграме.
"По состоянию на 8 мая в Украине остаются обесточенными около 811 населенных пунктов, всего около 707 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области - 328 тыс. потребителей, Харьковской - 171 тыс., Луганской - более 92,7 тыс.", - говорится в сообщении.
При этом без газоснабжения остаются свыше 216,5 тыс. абонентов.
"Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях", - указал Энергоатом.
За прошедшие сутки ремонтные бригады возобновили электроснабжение около 9,6 тыс. потребителей. В частности, в Киевской области – 4 тыс. потребителей, Донецкой – 2,8 тыс., Харьковской – 1,5 тыс., Херсонской – 800, Кировоградской – 300, Николаевской – 200 потребителей.
Газоснабжение за сутки удалось восстановить 1380 абонентам.
Боевые действия усложняют возобновление поставок газа и электроэнергии в некоторых районах.
- Напомним, Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате вражеского авиаудара.
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