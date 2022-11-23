Об этом информирует в телеграмме Укрэнерго.

"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы", – пишут в пресс-службе.

Как сообщается, ремонтные бригады вместе со спасателями начали ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги: "Из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше".

При длительном отсутствии света активируется работа бесплатных, круглосуточных Пунктов Несокрушимости, где будет электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода и аптечка.

Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, некоторых школах и зданиях ГСЧС- КАРТА .

"В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом. Террористы могут забрать у нас на некоторое время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломить. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ ", - добавили в пресс-службе.