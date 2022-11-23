В Украине аварийные отключения продлятся в течение суток по всем регионам, - Укрэнерго
В результате обстрелов российских оккупантов днем 23 ноября во всех регионах Украины ввели аварийные отключения. Они будут продолжаться в течение суток
Об этом информирует в телеграмме Укрэнерго.
"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержания работы энергосистемы", – пишут в пресс-службе.
Как сообщается, ремонтные бригады вместе со спасателями начали ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги: "Из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше".
При длительном отсутствии света активируется работа бесплатных, круглосуточных Пунктов Несокрушимости, где будет электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода и аптечка.
Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, некоторых школах и зданиях ГСЧС- КАРТА .
"В период отсутствия электроэнергии, просим позаботиться о себе и родных, а также помочь нуждающимся рядом. Террористы могут забрать у нас на некоторое время свет, но нашу выдержку и мужество им не сломить. Заботимся друг о друге и верим в ВСУ ", - добавили в пресс-службе.
- После обеда 23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. В частности, в столице зафиксировали попадание вражеского снаряда в объект инфраструктуры.
- В среду, 23 ноября, российские войска снова массированно обстреляли Украину. Из-за вражеской атаки на Западе Украины перебои с электроснабжением.
- В Харькове из-за обстрелов РФ также остановился весь электротранспорт и метро.
- После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях на Западе и не только.
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