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В Украине арестовано судно российского олигарха стоимостью почти 1 млрд грн

26 мая, 2023 пятница
12:17
Криминал

По материалам Службы безопасности суд наложил арест на рыболовный траулер "Бухта Соколовская", принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что Александр Верховский входит в ближайшее свита кремля и является одним из крупнейших финансовых доноров войны против Украины. Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.

Отмечено, что стоимость арестованного промышленного судна составляет около 1 млрд гривен. Арестованный траулер является составной частью торгового флота олигарха. Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

Для обхода санкций владелец судна бенефициарный оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

  • Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от налогов.
Россия
СБУ
Война с Россией
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