В Украине арестовано судно российского олигарха стоимостью почти 1 млрд грн

Об этом сообщает СБУ.

Установлено, что Александр Верховский входит в ближайшее свита кремля и является одним из крупнейших финансовых доноров войны против Украины. Рыболовный промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ.

Отмечено, что стоимость арестованного промышленного судна составляет около 1 млрд гривен. Арестованный траулер является составной частью торгового флота олигарха. Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

Для обхода санкций владелец судна бенефициарный оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае РФ. Судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).