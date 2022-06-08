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В Украине арестовано имущество предприятий России и Беларуси стоимостью более 600 млн грн

8 июня, 2022 среда
16:52
Новости

Арестовано 420 железнодорожных вагонов и других материальных ценностей стоимостью свыше 600 млн грн

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в среду, 8 июня.

"Офис генерального прокурора обеспечил наложение ареста на 420 железнодорожных вагонов стоимостью свыше 500 млн грн и товарно-материальных ценностей на сумму свыше 130 млн грн, принадлежащих предприятиям РФ и РБ", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, следствие установило, что должностные лица российских и белорусских предприятий в 2022 году ввезли на территорию Украины железнодорожные вагоны вместе с товарами, которые использовались в нарушение таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности указанного имущества как вещественных доказательств и его возможной конфискации в дальнейшем Офисом генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда города Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества превышает 600 млн  грн", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что товарно-материальные ценности - удобрения и металлические катыши на сумму свыше 130 млн грн уже переданы в управление АРМА.

Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

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Экономика
Россия
Белорусь
Офис генерального прокурора
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