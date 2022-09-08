В Украине арестовали недвижимость экс-депутата госдумы РФ на сумму свыше 10 млрд грн
В Украине на сумму свыше 10 млрд грн арестовали 169 объектов недвижимости уклонявшегося от уплаты налогов экс-депутата госдумы России
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Чиновники предприятий российского бумажного магната и экс-депутата госдумы РФ выводили средства в Россию и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятия осуществляли финансовые операции с Россией через посредников из ЕС. Часть доходов платили в российский бюджет, из которого финансируют оккупантов.
Правоохранители арестовали корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости более чем на 10 млрд грн. Средства от активов могут использовать на нужды ВСУ и восстановление Украины.
В мае провели обыски у фигурантов дела, изъяли документацию финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи финансовой отчетности.
- 6 сентября сотрудники Бюро экономической безопасности арестовали активы девяти предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн.
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