В Украине арестовали имущество российского олигарха почти на 2 млрд грн
СБУ изъяла из подпольных складов более 160 тыс. тонн украинской железной руды на почти 2 млрд гривен, принадлежавшей российскому олигарху
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Правоохранители выявили на территории нескольких морских портов подпольные склады РФ с более чем 160 тыс. тонн украинской железной руды, общей стоимостью почти 2 млрд грн.
Найденные полезные ископаемые принадлежат компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова, имеющего санкции от СНБО Украины, США и Евросоюза после 24 февраля.
"Скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения нужд российских оккупационных группировок", - выяснили в СБУ и помешали этому плану. .
В настоящее время на изъятое имущество наложен арест, решается вопрос о передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
- Напомним, в марте санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.
- В начале октября Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски об отмене санкций, указ о которых подписал президент Барак Обама еще в 2014 году.
- В середине октября Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.
- У Дерипаски после критики войны отобрали гостиницу в Сочи с мариной (стоянкой для яхт), на строительство которых он потратил $1 млрд.
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