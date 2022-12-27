В Украине арестовали имущество российского олигарха почти на 2 млрд грн

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители выявили на территории нескольких морских портов подпольные склады РФ с более чем 160 тыс. тонн украинской железной руды, общей стоимостью почти 2 млрд грн.

Найденные полезные ископаемые принадлежат компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова, имеющего санкции от СНБО Украины, США и Евросоюза после 24 февраля.

"Скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения нужд российских оккупационных группировок", - выяснили в СБУ и помешали этому плану. .

В настоящее время на изъятое имущество наложен арест, решается вопрос о передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, в марте санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.

В начале октября Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски об отмене санкций, указ о которых подписал президент Барак Обама еще в 2014 году.

В середине октября Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.

У Дерипаски после критики войны отобрали гостиницу в Сочи с мариной (стоянкой для яхт), на строительство которых он потратил $1 млрд.

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