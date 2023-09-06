В Украине арестовали имущество российского олигарха Андрея Комарова почти на 3 млн грн

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что одно из украинских предприятий пыталось растаможить груз с металлом, владельцем которого является компания российского миллиардера Комарова.

С 19 октября 2022 года СНБО применил к нему санкции сроком на 10 лет, в частности, ограничение торговых операций.

Металлопродукция, изготовленная российской компанией "Киберсталь", прибыла в Харьковскую область перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время она не была растаможена и находилась на складах украинской таможни.

В то же время, уже в 2023 году украинская компания, используя фирмы-прокладки, пыталась растаможить российский товар, но из-за своевременного реагирования прокуратуры и ДБР сделать это не удалось.

Сейчас идет передача российского имущества в управление АРМА.