В Украине арестовали имущество российского олигарха Андрея Комарова почти на 3 млн грн
В среду, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство Харьковской областной прокуратуры и конфисковал металлопродукцию компании "Киберсталь" российского миллиардера Андрея Комарова, хранившуюся на таможенных складах
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Отмечается, что одно из украинских предприятий пыталось растаможить груз с металлом, владельцем которого является компания российского миллиардера Комарова.
С 19 октября 2022 года СНБО применил к нему санкции сроком на 10 лет, в частности, ограничение торговых операций.
Металлопродукция, изготовленная российской компанией "Киберсталь", прибыла в Харьковскую область перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. В то же время она не была растаможена и находилась на складах украинской таможни.
В то же время, уже в 2023 году украинская компания, используя фирмы-прокладки, пыталась растаможить российский товар, но из-за своевременного реагирования прокуратуры и ДБР сделать это не удалось.
Сейчас идет передача российского имущества в управление АРМА.
- Служба безопасности Украины собрала доказательства о преступлениях российского олигарха Михаила Фридмана, который финансирует войну России против Украины, и сообщила ему о подозрении.
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