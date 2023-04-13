В Украине арестовали имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн
Суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд гривен, в том числе корпоративные права на 40 предприятий и 30 газовых скважин
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, подозреваемого в пособничестве стране-спонсору терроризма РФ. Список активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы топлива.
Общая сумма составляет более 3,5 млрд. грн.
"Во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", - объясняет пресс-служба.
В настоящее время Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий пророссийского олигарха.
СБУ провела обыски в офисах и дома у фигурантов. Выявила документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу.
- В феврале 2015 года депутат от "Народного Фронта" Татьяна Черновол сообщила , что экс-регионал Новинский до сих пор не сдал российский паспорт.
- В июле 2018 года главный финансовый донор УПЦ МП и один из лидеров "Оппозиционного блока" Вадим Новинский попал в базу "Миротворец".
- В мае 2021 года миллиардер и депутат от ОПЗЖ Вадим Новинский принял участие в Пасхальной службе в Киево-Печерской лавре диаконом.
- 6 июля 2022 внефракционный народный депутат Вадим Новинский написал заявление о сложении полномочий.
- Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Вадима Новинского. Верховная Рада приняла решение на заседании 8 июля.
- Служба безопасности Украины вечером в субботу, 3 декабря 2022, обнародовала перечень деятелей церкви Московского патриархата, попавших под действие "церковных санкций" Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Олигарх Вадим Новинский за 2022 год обогатился на $100 млн, а в целом с 2019 года его состояние выросло на 400 млн долларов и сейчас оценивается в 1,4 млрд долларов.
- 2 апреля этого года бывший нардеп Вадим Новинский служил воскресной службе в крупнейшей русской православной церкви в Цюрихе.
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