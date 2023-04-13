В Украине арестовали имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн

Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Арестовано имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского, подозреваемого в пособничестве стране-спонсору терроризма РФ. Список активов включает корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы топлива.

Общая сумма составляет более 3,5 млрд. грн.

"Во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов", - объясняет пресс-служба.

В настоящее время Минюст уже отменил незаконные действия регистраторов по ряду предприятий пророссийского олигарха.

СБУ провела обыски в офисах и дома у фигурантов. Выявила документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевскую религиозную литературу.