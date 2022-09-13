В Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий почти на 300 млн грн
Арестовано имущество белорусских и российских предприятий почти на 300 миллионов гривен
Об этом сообщили в telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.
"В настоящее время решается вопрос о передаче арестованного имущества - вертолета, авиационного турбореактивного двигателя и других авиазапчастей - на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, было установлено, что заказчики ремонтных работ – министерство обороны республики Беларусь и белорусские предприятия – поставляют военную и другую технику для нужд ВС РФ.
Известно, что разоблаченные российские предприятия тесно сотрудничают с федеральной службой войск национальной гвардии и министерством внутренних дел РФ, а также управлением делами президента РФ.
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