Об этом сообщили в telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

"В настоящее время решается вопрос о передаче арестованного имущества - вертолета, авиационного турбореактивного двигателя и других авиазапчастей - на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что заказчики ремонтных работ – министерство обороны республики Беларусь и белорусские предприятия – поставляют военную и другую технику для нужд ВС РФ.

Известно, что разоблаченные российские предприятия тесно сотрудничают с федеральной службой войск национальной гвардии и министерством внутренних дел РФ, а также управлением делами президента РФ.

5 сентября были арестованы активы компании гауляйтера Херсона Владимира Сальдо стоимостью более 6 млн грн.

12 сентября было арестовано имущество экс-нардепа Горбатова, из Крыма финансировавшего оккупантов.

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