В Украине арестовали активы российского подсанкционного олигарха на 1 млрд грн
Суд в Украине арестовал активы находящегося под санкциями ЕС и США российского олигарха. Его компании обеспечивают потребности оборонно-промышленного комплекса РФ
Об этом сообщила пресс- служба Офиса генпрокурора.
Согласно сообщению, по ходатайству Офиса генерального прокурора арестованы активы крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Среди арестованного имущества – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд. гривен.
"По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", - объяснили в Офисе генпрокурора.
"Российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия", - добавили там.
ОГП не указывает фамилию олигарха, но, очевидно, речь идет о приближенном к президенту РФ бизнесмене Олеге Дерипаске. Из открытых источников известно, что Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер" , ЧАО "Жежеловский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург" и т.д.
- 10 января Министерство юстиции Украины попросило Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов одного из богатейших российских олигархов Олега Дерипаски.
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