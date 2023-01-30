Об этом сообщила пресс- служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, по ходатайству Офиса генерального прокурора арестованы активы крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Среди арестованного имущества – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд. гривен.



"По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", - объяснили в Офисе генпрокурора.

"Российский холдинг является одним из крупнейших в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия", - добавили там.

ОГП не указывает фамилию олигарха, но, очевидно, речь идет о приближенном к президенту РФ бизнесмене Олеге Дерипаске. Из открытых источников известно, что Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер" , ЧАО "Жежеловский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург" и т.д.

10 января Министерство юстиции Украины попросило Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов одного из богатейших российских олигархов Олега Дерипаски.

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