Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .

"СБУ заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу "Роснефть". На ее денежные активы – 20 млн грн – наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Харьковской области разоблачили группу агентуры РФ, которая работала под прикрытием другой организации.

В Черниговской области обнаружили боевые тайники, которые бросили оккупанты во время отступления. Все передали для ВСУ.

На Закарпатье осудили агента спецслужб РФ, передавшего в Россию разведданные об украинских войсках в Харькове. Злоумышленника приговорили к лишению свободы на 15 лет.

В Кировоградской области СБУ задержала местного, который помогал оккупантам во время вторжения в Буче. Еще одного коллаборациониста обнаружили в Луганской области, им оказался директор Старобельского райцентра занятости. Ему сообщили о подозрении.

12 гражданам Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности за сотрудничество с российской оккупационной администрацией "ЛНР".

"Генеральному прокурору ЛНР", назначенному российскими оккупантами, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомера Мариуполя

Шестерым гражданам Украины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Прокуратура проводит расследование по факту отмывания незаконно полученного имущества работниками частного банковского учреждения. Бенефициарными владельцами этого банка являются предприниматели РФ. Сообщнику сообщили о подозрении.

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