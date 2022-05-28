В Украине арестовали активы Роснефти и выявили коллаборационистов
СБУ инициировала арест активов Роснефти в Украине, а также обезвредила вражескую агентуру, работавшую под прикрытием
Об этом информирует в телеграме Служба безопасности Украины .
"СБУ заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу "Роснефть". На ее денежные активы – 20 млн грн – наложен арест, а действие лицензии на электроснабжение приостановлено", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Харьковской области разоблачили группу агентуры РФ, которая работала под прикрытием другой организации.
В Черниговской области обнаружили боевые тайники, которые бросили оккупанты во время отступления. Все передали для ВСУ.
На Закарпатье осудили агента спецслужб РФ, передавшего в Россию разведданные об украинских войсках в Харькове. Злоумышленника приговорили к лишению свободы на 15 лет.
В Кировоградской области СБУ задержала местного, который помогал оккупантам во время вторжения в Буче. Еще одного коллаборациониста обнаружили в Луганской области, им оказался директор Старобельского райцентра занятости. Ему сообщили о подозрении.
- 12 гражданам Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности за сотрудничество с российской оккупационной администрацией "ЛНР".
- "Генеральному прокурору ЛНР", назначенному российскими оккупантами, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
- Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомера Мариуполя
- Шестерым гражданам Украины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
- Прокуратура проводит расследование по факту отмывания незаконно полученного имущества работниками частного банковского учреждения. Бенефициарными владельцами этого банка являются предприниматели РФ. Сообщнику сообщили о подозрении.
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