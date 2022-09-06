В Украине арестовали активы предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн
Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) арестовали активы девяти предприятий депутата госдумы и полковника армии РФ более чем на 1 млрд грн
Об этом 6 сентября сообщило Бюро экономической безопасности.
По словам БЭБ, было обнаружено девять предприятий, осуществлявших свою деятельность на территории Украины. Все они принадлежали депутату госдумы РФ от партии "Единая Россия" и полковнику армии России.
В частности, была разоблачена компания, занимающаяся издательской деятельностью и производством бумажных изделий. Это общество уклонялось от уплаты налогов в особо крупных размерах, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 132 млн. грн.
Также работники компании на протяжении 2019-2021 годов по заниженным ценам покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., которое находилось в собственности другой компании. Все приобретенное имущество было под залогом банка.
Как выяснилось в ходе расследования, упомянутому обществу под видом возвратной финансовой помощи перечислял средства один из комбинатов. Общая сумма средств, которые хотели скрыть путём таких действий, составила 129 млн грн. Позже следствие выяснило, что эти две компании соединены между собой.
Так, на 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината наложен арест. Их ориентировочная стоимость составляет более 1 млрд. грн. Продолжается следствие по ч. 3 ст. 212 УКУ (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
- 5 сентября СБУ сообщила , что на имущество Владимира Сальдо наложен арест. Его стоимость составляет более 6 млн. грн.
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