В Украине арестовали активы Новинского – 18 млн кубометров газа более чем на 144 млн грн

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с Россией. Для того чтобы реализовать эту сделку, он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее. Общая стоимость арестованных объемов газа составляет более 144 млн грн.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных.