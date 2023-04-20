В Украине арестовали активы Новинского – 18 млн кубометров газа более чем на 144 млн грн
По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с Россией. Для того чтобы реализовать эту сделку, он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.
Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее. Общая стоимость арестованных объемов газа составляет более 144 млн грн.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных.
- 13 апреля сообщили, что суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд гривен, в том числе корпоративные права на 40 предприятий и 30 газовых скважин
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