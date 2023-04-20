Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал В Украине арестовали активы Новинского – 18 млн кубометров газа более чем на 144 млн грн

В Украине арестовали активы Новинского – 18 млн кубометров газа более чем на 144 млн грн

20 апреля, 2023 четверг
14:13
Криминал

По материалам Службы безопасности наложен арест на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с Россией. Для того чтобы реализовать эту сделку, он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее. Общая стоимость арестованных объемов газа составляет более 144 млн грн.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных.

  • 13 апреля сообщили, что суд арестовал имущество подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд гривен, в том числе корпоративные права на 40 предприятий и 30 газовых скважин
Читайте также:
Олександр Антонюк
Автор Александр Антонюк
19 апреля, 2023 среда
Электронные повестки в Дии: правильно ли это?
Олег Барна
19 апреля, 2023 среда
"Задача выполнена, но ценой жизней": бригада, где служил экс-нардеп Барна, рассказала подробности его гибели
Дмитрий Песков
18 апреля, 2023 вторник
В Кремле назвали ключевой пункт "мирного плана", который нужен РФ для прекращения войны с Украиной
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.53
    Покупка 37.53
    Продажа 38.3
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 апреля
15:01
Почти все николаевцы, покинувшие город после 24 февраля 2022 года, вернулись домой
14:56
Обновлено
Зеленский: трактуем визит Столтенберга как знак, что НАТО готово начать новую главу в отношениях с Украиной
14:41
Вышел второй трейлер фильма "Форсаж 10"
14:38
Эксклюзив
Между Францией и Польшей возникли споры по поводу боеприпасов для Украины, - военный эксперт Самусь
14:38
Обновлено
Пытались угнать российский самолет: СБУ возбудила уголовное дело против украинских военных
14:29
Верховный суд Украины
Верховный Суд оставил компании Жеваго 40% акций Полтавского ГОКа
14:27
Началась разработка сериала по мотивам "Сумерки" Стефани Майер, - СМИ
14:09
Эксклюзив
Враг очень сильно наседает на Бахмут, разрушая город, - лейтенант батальона "Свобода" Конон
14:02
OPINION
Юрий Бутусов
Путин плохо знает русскую историю
13:54
В апреле вагнеровцы незаконно депортировали из Бахмута четыре семьи с детьми
13:41
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ожидать ощутимого потепления
13:37
Песков заявил, что главная цель войны РФ - не дать Украине вступить в НАТО
13:23
Киевсовет рассмотрит расторжение договора аренды земли с посольством РФ
13:22
PR
Классификация и технические характеристики ноутбуков
13:13
Четверым активным участникам хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры сообщили о подозрении
13:03
РФ держит в Черном море 3 ракетоносителя, общий залп может составлять до 13 "калибров"
13:03
Обновлено
С утра армия РФ четырежды обстреляла Черниговщину, раненая женщина скончалась в больнице
12:53
Обновлено
Стало известно, когда пройдет прощание с погибшим экс-депутатом Барной и где его похоронят
12:46
Командующий Тихоокеанским флотом РФ ушел в отставку после проверки боеспособности
12:41
В Киеве задержали чиновницу "МВД ДНР", которая планировала бежать за границу
12:30
Умер украинский художник, скульптор и архитектор Владимир Мельниченко
12:16
РФ получила новую партию иранских дронов и активизировала атаки после затишья, - Гуменюк
12:05
Эксклюзив
Путин пытается доказать, что он остается альфа-самцем, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук
12:03
OPINION
Притворная независимость УПЦ от РПЦ — это сказки "для тех, кто не в теме"
11:53
Еврокомиссия представит новый пакет санкций в эту пятницу, - Politico
11:46
На Еспресо состоится украинская премьера фильма "Голос Виктории: дневник похищенной учительницы"
11:43
Расстреливал автомобили мирных жителей в Ирпене: будут судить военного РФ, узнанного за фото на Polaroid
11:17
Укрпочта доставила 10-миллионную посылку "Железной почтой"
11:05
В Украине будут развиваться стартапы-экосистемы и привлекать инвестиции благодаря поддержке Techosystem
10:53
Россияне за сутки обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: 1 погибший
10:50
Эксклюзив
В принадлежащих государству помещениях Лавры по сей день работает бизнес Паши Мерседеса, - религиовед Ковалев
10:39
Дания вместе с Нидерландами передает 14 танков Leopard 2
10:18
Инфографика
Курс валют на 20 апреля: стоимость доллара, евро, злотого
10:16
Россияне вывозят гранит из временно оккупированного Мариуполя
10:04
Обновлено
Последствия вспышки, которые видели киевляне, и падение неизвестного объекта будут выяснять специалисты, - КМВА
10:02
OPINION
О плане Украины после вступления в НАТО без ПДЧ
10:00
"Для сохранения стабильных отношений с Россией": Южная Корея объяснила позицию по оружию Украине
09:55
В Константиновке от рук российских военных погиб человек, в Донецкой области еще двое раненых
09:45
РФ создала новую группу войск на временно оккупированном юге Украины, - британская разведка
09:44
Николай Княжицкий
Об украинском зерне, экономических просчетах и выборах в Польше
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV