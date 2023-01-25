В Украине арестовали 52 млн гривен российской компании и направили их ВСУ

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечают, что на территории Украины, в частности, в Киеве, действуют предприятия по производству и продаже чая. Их конечными бенефициарными владельцами являются россияне.

В связи с этим правоохранительные органы исследуют деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов на предмет причастности к финансированию действий, предусматривающих насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват госвласти, а также изменение границ территории или госграницы Украины и присвоение имущества ( ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.191 УК Украины).

Банковские счета этих компаний были арестованы. Подольская окружная прокуратура передала размещенные на них 52 млн грн на нужды украинских защитников.

23 января суд наложил арест на два самолета АН 148, стоимостью €10 миллионов, принадлежащих российскому акционерному обществу.