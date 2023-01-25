В Украине арестовали 52 млн гривен российской компании и направили их ВСУ
Прокуратура Киева арестовала 52 млн грн российской чайной компании и передала их на нужды Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечают, что на территории Украины, в частности, в Киеве, действуют предприятия по производству и продаже чая. Их конечными бенефициарными владельцами являются россияне.
В связи с этим правоохранительные органы исследуют деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов на предмет причастности к финансированию действий, предусматривающих насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват госвласти, а также изменение границ территории или госграницы Украины и присвоение имущества ( ч.2 ст.110-2, ч.5 ст.191 УК Украины).
Банковские счета этих компаний были арестованы. Подольская окружная прокуратура передала размещенные на них 52 млн грн на нужды украинских защитников.
- 23 января суд наложил арест на два самолета АН 148, стоимостью €10 миллионов, принадлежащих российскому акционерному обществу.
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