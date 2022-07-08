В Украине аграрии намолотили миллион тонн зерна нового урожая
В разных регионах Украины аграрии начали сбор нового урожая. Уже намолотили миллион тонн зерна
Об этом информирует в фейсбуке Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
"Практически во всех областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, которая проведена на площади 417,3 тыс. га (3%). При урожайности 26,3 ц/га намолочено 1,1 млн тонн зерна нового урожая", - говорится. в сообщении
Озимого ячменя намолотили 717,8 тыс. тонн, гороха – 24,6 тыс. тонн и озимой пшеницы – 355,8 тыс. тонн.
Также в восьми областях начали убирать озимый рапс на площади 43,5 тыс. га. Уже намолотили 4% – это 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.
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