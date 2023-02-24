Таковы результаты опроса КМИС .

Так, 90% опрошенных, причем во всех регионах Украины, поддерживают нанесение ударов по РФ. В то же время 38% опрошенных считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.

Кроме того, 13% респондентов считают, что Украина должна бить по всем без исключения объектам, в том числе по жилым кварталам, как это делает сама Россия.

В КМИС отметили, что даже среди респондентов, готовых к территориальным уступкам, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории России.

Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по РФ.