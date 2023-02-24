В Украине 90% опрошенных согласились с необходимостью наносить удары по территории РФ, – КМИС
90% опрошенных украинцев согласились с необходимостью наносить удары по территории РФ. В то же время есть определенное отличие во взглядах, какие именно объекты нужно поражать
Таковы результаты опроса КМИС .
Так, 90% опрошенных, причем во всех регионах Украины, поддерживают нанесение ударов по РФ. В то же время 38% опрошенных считают, что наносить удары необходимо только по военным объектам и почти столько же (39%) говорят о военных объектах и объектах энергетической инфраструктуры.
Кроме того, 13% респондентов считают, что Украина должна бить по всем без исключения объектам, в том числе по жилым кварталам, как это делает сама Россия.
В КМИС отметили, что даже среди респондентов, готовых к территориальным уступкам, 79% считают, что необходимо наносить удары по территории России.
Только 7% респондентов не поддерживают нанесение ударов по РФ.
- Оказание Украине гуманитарной помощи поддерживает 91% опрошенных граждан Европейского Союза и только 65% одобряют военную поддержку .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.24
Покупка 39.24Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 41.98
- Актуальное
- Важное