В Украине 86,8% педагогов прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Об этом Шкарлет написал в своем Telegram-канале .



Министр рассказал, что более 102 тыс. педагогов, или 8,6%, сделали прививку одной дозой.



Полный курс вакцинации прошли более 1 млн сотрудников учебных заведений, что составляет 86,8% от общего количества педагогов в Украине.



Лидерами по вакцинации педагогов являются: Днепропетровская (94,7%), Сумская (92,8%), Черкасская (92,7%), Луганская (92,6%), Донецкая (91,6%) области.



Первую дозу прививки от коронавируса получило 95,4% работников учреждений дошкольного образования, 96,8% - общего среднего, 97,8% - специализированного, 96,1% - профессионального и профессионально-технического, 93,3% - профессионального высшего, 89 ,4% – высшего образования.



Шкарлет отметил, что среди сотрудников школ 96,8% сделали по крайней мере одну прививку от коронавируса, а 89,6% человек вакцинировались полностью.

Напомним, 2 декабря в Украине от COVID-19 вакцинировано 206 710 человек. Одну дозу получили 70 581 человек, полностью иммунизированы 136 129 человек.

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