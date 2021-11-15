В Украине 81% работников образования полностью вакцинировались от COVID-19, - Шкарлетт

Об этом он написал в Telegram.

"По оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или более 81% их общего количества", - говорится в сообщении.

Одной дозой вакцины привиты 95,4% работников школ.

Лидерами по показателям вакцинированных среди педагогов являются следующие области:

Харьковская – 90,9% вакцинированных;

Черкасская – 90,3%;

Донецкая – 89,9%;

Днепропетровская – 88,3%.

Среди антилидеров – Ривненская область (8% вакцинированных работников образования), Тернопольская (7,1%) и Закарпатская (7%).

Шкарлетт отметил, что сейчас в Украине 40% всех школ работают дистанционно. На каникулах – 84 школы.

Министр призвал работников образования вакцинироваться, чтобы возобновить очный процесс обучения.

"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к основателям учебных заведений. Я благодарен каждому учителю за выбор в пользу прививки и здоровья и, соответственно, за возможность наших детей возвращаться в полноценный учебный процесс", - отметил Шкарлетт.

