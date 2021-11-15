В Украине 81% работников образования полностью вакцинировались от COVID-19, - Шкарлетт
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что 81% работников образования полностью вакцинировались от COVID-19
Об этом он написал в Telegram.
"По оперативной информации, полный цикл прививки от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или более 81% их общего количества", - говорится в сообщении.
Одной дозой вакцины привиты 95,4% работников школ.
Лидерами по показателям вакцинированных среди педагогов являются следующие области:
- Харьковская – 90,9% вакцинированных;
- Черкасская – 90,3%;
- Донецкая – 89,9%;
- Днепропетровская – 88,3%.
Среди антилидеров – Ривненская область (8% вакцинированных работников образования), Тернопольская (7,1%) и Закарпатская (7%).
Шкарлетт отметил, что сейчас в Украине 40% всех школ работают дистанционно. На каникулах – 84 школы.
Министр призвал работников образования вакцинироваться, чтобы возобновить очный процесс обучения.
"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к основателям учебных заведений. Я благодарен каждому учителю за выбор в пользу прививки и здоровья и, соответственно, за возможность наших детей возвращаться в полноценный учебный процесс", - отметил Шкарлетт.
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