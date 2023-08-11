В Украине 68% учебных заведений имеют укрытия разного типа, – Шмыгаль
За менее чем месяц до начала нового учебного года в Украине 68% учебных заведений оснащены укрытиями разных типов. Там может уместиться 4,7 млн учащихся и учителей
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа.
"В настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее", - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что 1,5 млрд гривен на обустройство укрытий Кабмин выделил еще в апреле.
"В 2023 году планируем обустроить почти 1,5 тыс. укрытий, всего их нужно построить 5,4 тыс. Все они должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности", - отметил Шмыгаль.
По его словам, вопрос о формате обучения – это ответственность местных властей. Там, где есть угроза жизни детей, очного обучения не будет.
"Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в громадах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах", - резюмировал Шмыгаль.
- В Киеве на начало августа укрытия имеют 83% заведений дошкольного образования, 91% заведений общего среднего образования, 95% заведений профессионального и профессионально-технического образования, 75% заведений профессионального высшего и высшего образования.
- В Харьковской области, по состоянию на 11 августа, есть 115 учебных заведений с укрытиями , но к учебному процессу они еще не готовы.
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