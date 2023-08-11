Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа.

"В настоящее время 68% образовательных учреждений имеют укрытия разного типа. Это позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно. Местные власти должны действовать активнее", - подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что 1,5 млрд гривен на обустройство укрытий Кабмин выделил еще в апреле.



"В 2023 году планируем обустроить почти 1,5 тыс. укрытий, всего их нужно построить 5,4 тыс. Все они должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности", - отметил Шмыгаль.

По его словам, вопрос о формате обучения – это ответственность местных властей. Там, где есть угроза жизни детей, очного обучения не будет.



"Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в громадах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах", - резюмировал Шмыгаль.