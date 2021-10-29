В Украине 65% учителей привиты двумя дозами, - Шкарлетт

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

"Информирую вас о показателях вакцинации среди работников школ в Украине. На сегодняшний день одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 90% учителей. Двумя дозами вакцинировано более 417 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или почти 65%", - отметил он. .

По информации министра, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой педагогов демонстрируют: Киевская область – 98,8%; Николаевская – 98%; Харьковская – 95,5%; Хмельницкая – 94,1%; Донецка – 93%.

При этом Шкарлетт отметил, что порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.

