В Украине 64% уголовных дел по порно касаются контента с детьми
За 7 месяцев текущего года Генеральная прокуратура Украины отчитывается о 1943 делах по статьям о порно: ст.301 и 301-1 УКУ. Более половины от общего объема производств по контенту 18+ касается порноконтента, связанного с детьми
Об этом сообщает Opendatabot.
В то время, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, — почти вдвое больше: 1244. Отмечается, что это уже больше, чем за весь прошлый год, когда было учтено 1880 дел, из них: по ст. 301 - 785 и по ст. 301-1 - 1095.
Кроме того, рост количества дел по статье 301 УКУ наблюдается с 2020 года. Однако если в 2021 и 2022 в среднем в месяц открытых дел за контент 18+ больше на 27%, то в этом году в Украине зафиксирован бум — это +77% производств в месяц. За январь-июль 2023 г. в суд поступило 69% от общего количества дел, открытых за взрослый контент.
Напомним, что статья 301-1 (порноконтент, связанный с детьми) была отделена в 2021 году, но статистика по ней в отчетах ГПУ появилась только в 2022 году. 15 августа в Украине стартовало обсуждение нового законопроекта о декриминализации взрослого порноконтента. В проекте предусмотрено усиление ответственности за создание порно, связанного с детьми, и распространение контента 18+ среди несовершеннолетних.
Что предшествовало
Напомним, 4 июля 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой легализовать эротику и порно на территории Украины , она набрала необходимый минимум – 25 тысяч подписей.
Позже президент Зеленский рассмотрел эту петицию и поручил главе правительства Денису Шмыгалю проработать вопросы и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения. Однако легализация порно так и не сдвинулась с места. Согласно публичным данным, кроме Украины, полный запрет порнографии действует в Европе только в РФ, Беларуси, Исландии, Литве, Болгарии и Ватикане.
15 августа в Верховной Раде Украины подготовили к рассмотрению законопроект, который предлагается декриминализировать порнографию, не представляющую общественной опасности.
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