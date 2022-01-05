В Украине 6 января ожидается похолодание и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
В четверг, 6 января, дневная температура воздуха будет колебаться от -1°C до +4°C, в Донецкой и Днепре будет еще теплее - от +5 до +12°C
Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко.
Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах и центральных областях. На остальной территории Украины в четверг - без существенных осадков.
Ожидается, что ветер завтра будет порывистым, западным направлениям.
Госпожа Диденко отметила, что в Киеве 6 января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1...+3°C без осадков.
"А вот в ночь на Рождество в Киеве летает снежок, похолодает до 2-4 градусов мороза, днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля. Появится снова гололедица! Колядуйте степенно, не бегайте от дома к дому, между домами от квартиры к квартире", - написала она.
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