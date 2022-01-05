В Украине 6 января ожидается похолодание и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко.



Мокрый снег и дождь 6 января ожидаются в Карпатах и центральных областях. На остальной территории Украины в четверг - без существенных осадков.



Ожидается, что ветер завтра будет порывистым, западным направлениям.



Госпожа Диденко отметила, что в Киеве 6 января ожидается небольшое снижение температуры воздуха: ночью около нуля, днем +1...+3°C без осадков.



"А вот в ночь на Рождество в Киеве летает снежок, похолодает до 2-4 градусов мороза, днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля. Появится снова гололедица! Колядуйте степенно, не бегайте от дома к дому, между домами от квартиры к квартире", - написала она.



