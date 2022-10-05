В Украине 6 октября будет сухая погода и умеренный ветер, – синоптик Наталья Диденко
Украинцам в течение 6 октября следует ожидать сухую погоду с прояснениями, умеренный или незначительный ветер и +20 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .
В Украину 6 октября придет сухая погода с прояснениями. Ветер западного направления небольшой или умеренный. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +15…20 °C.
В дальнейшем в Украине будет держаться сухая погода, однако на 9 октября синоптик прогнозирует небольшой дождь в западных и северных областях.
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