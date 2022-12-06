Об этом рассказывает Еспресо.

История праздника

Праздник начат постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году. Дата празднования была выбрана не случайно – именно 6 декабря 1991 был принят закон "О Вооруженных Силах Украины".

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла постановление "О военных формированиях в Украине", которым определила: "подчинить все военные формирования, дислоцированные на территории Украины, Верховной Раде Украины; образовать Министерство обороны Украины; правительственные Украины приступить к созданию Вооруженных Сил Украины". Фактически этим постановлением было положено начало строительства Вооруженных Сил Украины как важного института государства и неотделимого элемента его военной организации.

Осенью – зимой 1991 года были подготовлены важные документы, ставшие нормативно-правовой базой формирования Вооруженных Сил Украины. Среди таких документов и утверждена ВРУ 11 октября Концепция обороны и строительства Вооруженных сил Украины.

Концепция определяет, что Вооруженные Силы Украины состоят из трех видов: Сухопутные войска (Войска наземной обороны), Военно-Воздушные Силы и Силы Противовоздушной обороны (Войска воздушной обороны), Военно-Морские Силы.

Помимо основных родов войск в состав ВСУ входят подразделения территориальной обороны, Военная служба правопорядка, Медицинская, Капелланская, Юридическая и Социально-психологическая службы.

Традиции

Начиная с 2009 года ко Дню Вооруженных Сил Украины присуждается Премия имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в нескольких номинациях.

А еще, до полномасштабного вторжения РФ, этот день отмечался торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, проходили торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград, праздничные концерты, проводились парады и выставки военной техники в разных городах.

В этом году украинские защитники показывают свое мастерство на фронте, защищая нашу землю от врага.

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