В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил
Во вторник, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных Сил. В этом году праздник актуален как никогда, ведь украинские воины каждый день, каждый час, ежеминутно защищают нашу землю от вражеского войска РФ, отражая атаки и проводя наступательные операции для освобождения территорий
Об этом рассказывает Еспресо.
История праздника
Праздник начат постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году. Дата празднования была выбрана не случайно – именно 6 декабря 1991 был принят закон "О Вооруженных Силах Украины".
24 августа 1991 года Верховная Рада приняла постановление "О военных формированиях в Украине", которым определила: "подчинить все военные формирования, дислоцированные на территории Украины, Верховной Раде Украины; образовать Министерство обороны Украины; правительственные Украины приступить к созданию Вооруженных Сил Украины". Фактически этим постановлением было положено начало строительства Вооруженных Сил Украины как важного института государства и неотделимого элемента его военной организации.
Осенью – зимой 1991 года были подготовлены важные документы, ставшие нормативно-правовой базой формирования Вооруженных Сил Украины. Среди таких документов и утверждена ВРУ 11 октября Концепция обороны и строительства Вооруженных сил Украины.
Концепция определяет, что Вооруженные Силы Украины состоят из трех видов: Сухопутные войска (Войска наземной обороны), Военно-Воздушные Силы и Силы Противовоздушной обороны (Войска воздушной обороны), Военно-Морские Силы.
Помимо основных родов войск в состав ВСУ входят подразделения территориальной обороны, Военная служба правопорядка, Медицинская, Капелланская, Юридическая и Социально-психологическая службы.
Традиции
Начиная с 2009 года ко Дню Вооруженных Сил Украины присуждается Премия имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в нескольких номинациях.
А еще, до полномасштабного вторжения РФ, этот день отмечался торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, проходили торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград, праздничные концерты, проводились парады и выставки военной техники в разных городах.
В этом году украинские защитники показывают свое мастерство на фронте, защищая нашу землю от врага.
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