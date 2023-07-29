В Украине 45% детских садов не имеют укрытия

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в телемарафоне.

"В настоящее время государство выделило отдельную субвенцию для обеспечения и дополнительного обустройства укрытий - это 1,5 млрд гривен. Было постановление о его распределении, и эта субвенция уже пошла по регионам, и регионы должны обустраивать укрытия там, где их нет", - сообщил Витренко.

Отмечается, что лучшая ситуация с укрытиями в учреждениях профессионально-технического образования – 95%. Лишь 55% детских садов имеют укрытие, а в школах ситуация немного лучше – 75% оборудованы бомбоубежищами.

"Но я уверен, что за этот период, который остался до начала первого сентября, но региональные власти сделают все возможное для того, чтобы с 1 сентября дети могли учиться очно в учебных заведениях", - подчеркнул замминистра.