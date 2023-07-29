В Украине 45% детских садов не имеют укрытия
По состоянию на 29 июля 2023 года около 65% учебных заведений в Украине имеют укрытия. Там может разместиться примерно 56% участников образовательного процесса
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в телемарафоне.
"В настоящее время государство выделило отдельную субвенцию для обеспечения и дополнительного обустройства укрытий - это 1,5 млрд гривен. Было постановление о его распределении, и эта субвенция уже пошла по регионам, и регионы должны обустраивать укрытия там, где их нет", - сообщил Витренко.
Отмечается, что лучшая ситуация с укрытиями в учреждениях профессионально-технического образования – 95%. Лишь 55% детских садов имеют укрытие, а в школах ситуация немного лучше – 75% оборудованы бомбоубежищами.
"Но я уверен, что за этот период, который остался до начала первого сентября, но региональные власти сделают все возможное для того, чтобы с 1 сентября дети могли учиться очно в учебных заведениях", - подчеркнул замминистра.
- В пятницу, 28 июля, на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял постановление "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине". Образовательный процесс должен начаться с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.
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