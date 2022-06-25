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В Украине 339 детей погибли и более 611 получили ранения за время полномасштабного вторжения РФ

25 июня, 2022 суббота
09:16
война с Россией

С начала полномасштабной войны РФ против Украины оккупанты убили 339 детей, еще более 611 ранили и повредили 2061 учебное заведение

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

"По состоянию на утро 25 июня 2022 года более 950 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров 339 детей погибли и более 611 ранены", - подчеркнули ювенальные прокуроры.

Цифры не окончательны, потому что их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 335, Харьковской - 179, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 55, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17.

Стало известно, что 9 марта в результате российского авиаобстрела Изюма в Харьковской области погибла семья с 14-летним сыном.

Также в Харьковской области, в Ольховке, 6 апреля вражеского артиллерийского обстрела получил ранение 16-летний парень.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью", - отметили в Офисе генпрокурора.

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