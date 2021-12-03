В Украине 3 декабря ожидаются дожди, снег и потепление
В пятницу, 3 декабря, на западе, в центре и севере Украины ожидается мокрый снег, а на юге - потепление
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют во всех западных, а также Полтавской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
В Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Крыму ожидается сухая погода.
На западе Украины температура воздуха будет -1...+3°C.
В центральных областях будет +4...+6°C.
На севере синоптики обещают +3...+6°C.
В восточной части Украины температура составит +10...+12°C.
На Юге потеплеет до +10...+13°C.
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