В Украине 3 декабря ожидаются дожди, снег и потепление

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



Дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют во всех западных, а также Полтавской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.



В Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях и Крыму ожидается сухая погода.



На западе Украины температура воздуха будет -1...+3°C.



В центральных областях будет +4...+6°C.



На севере синоптики обещают +3...+6°C.



В восточной части Украины температура составит +10...+12°C.



На Юге потеплеет до +10...+13°C.

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