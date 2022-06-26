Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

"Понедельник в Украине будет с высокой температурой воздуха. Посреди дня температура воздуха повысится до +28...+32°C", - отметила она.

Также стоит ожидать восточного умеренного ветра. На юге и юго-востоке страны он иногда может быть сильным. Будет дождаться в Приазовье, Крыму и кое-где в западных областях.

В Киеве 27 июня и практически всю следующую неделю будет жаркая погода. Дождей завтра не будет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb