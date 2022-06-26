В Украине 27 июня будет жаркая погода, - синоптик Наталья Диденко
На протяжении 27 июня украинцам следует ожидать жаркую погоду и умеренный, иногда сильный ветер
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .
"Понедельник в Украине будет с высокой температурой воздуха. Посреди дня температура воздуха повысится до +28...+32°C", - отметила она.
Также стоит ожидать восточного умеренного ветра. На юге и юго-востоке страны он иногда может быть сильным. Будет дождаться в Приазовье, Крыму и кое-где в западных областях.
В Киеве 27 июня и практически всю следующую неделю будет жаркая погода. Дождей завтра не будет.
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