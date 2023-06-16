В Украине 23 июня заработает Единый реестр оружия
С 23 июня 2023 года в Украине заработает единый реестр оружия (ЕРЗ), который поможет с автоматизацией учета оружия и облегчит процесс получения разрешений на него
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Граждане смогут получить из реестра информацию о своем зарегистрированном оружии. Также процедура получения разрешений будет упрощена благодаря диджитализации.
В частности, состоится переход разрешений в электронный формат. Так появится возможность подавать документы на получение оружия в электронном кабинете через Единое окно для граждан или в специализированном магазине по торговле оружием. Также документы о предоставлении разрешения на оружие будут подаваться в Нацполицию через оператора почтовой связи или личным обращением в Уполномоченный орган. В будущем информация об оружии и разрешениях будет отображаться в "Действии".
Кроме того, вместо бланков разрешений будут формировать выдержки из ЕРЗ, содержащие QR-код.
Чтобы подать документы на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина", необходимо выполнить следующие шаги:
- зайти на портал "Единое окно гражданина";
- авторизоваться;
- оформить заявку;
- прикрепить пакет необходимых документов;
- добавить сканкопии;
- заверить копии электронной подписью;
- отправить заявку.
Фото: МВДВ магазине для получения разрешения на оружие необходимо выполнить следующие шаги:
- лично обратиться в магазин;
- предоставить пакет необходимых документов;
- ждать обработки заявки.
Фото: МВД
- 25 мая министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил , что легализация оружия в Украине возможна в случае проведения учений по безопасному обращению. Само же оружие должно храниться в отдельных местах.
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