В Украине 23 июня заработает Единый реестр оружия

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Граждане смогут получить из реестра информацию о своем зарегистрированном оружии. Также процедура получения разрешений будет упрощена благодаря диджитализации.

В частности, состоится переход разрешений в электронный формат. Так появится возможность подавать документы на получение оружия в электронном кабинете через Единое окно для граждан или в специализированном магазине по торговле оружием. Также документы о предоставлении разрешения на оружие будут подаваться в Нацполицию через оператора почтовой связи или личным обращением в Уполномоченный орган. В будущем информация об оружии и разрешениях будет отображаться в "Действии".

Кроме того, вместо бланков разрешений будут формировать выдержки из ЕРЗ, содержащие QR-код.

Чтобы подать документы на получение разрешения на оружие через "Единое окно гражданина", необходимо выполнить следующие шаги:

зайти на портал "Единое окно гражданина";

авторизоваться;

оформить заявку;

прикрепить пакет необходимых документов;

добавить сканкопии;

заверить копии электронной подписью;

отправить заявку.

Фото: МВД

лично обратиться в магазин;

предоставить пакет необходимых документов;

ждать обработки заявки.

В магазине для получения разрешения на оружие необходимо выполнить следующие шаги:

Фото: МВД