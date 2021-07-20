В Украине 21 июля начнется пятый этап вакцинации от COVID-19 - Ляшко

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал Ляшко.

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