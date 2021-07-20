В Украине 21 июля начнется пятый этап вакцинации от COVID-19 - Ляшко
В Украине 21 июля начнется пятый этап вакцинации, во время которого прививаться смогут все взрослые старше 18 лет
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Вы можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал Ляшко.
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