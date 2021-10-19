В Украине 20-21 октября число новых COVID-случаев за сутки может превысить 20 тыс., - Киевская школа экономики

Об этом повидомии руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, передает РБК-Украина .

"Мы ожидаем на этой неделе новые рекорды по количеству выявленных случаев. Завтра-послезавтра (20-21 октября - ред.) Украина может показать более 20500 случаев, будет также новым абсолютным рекордом и частично это связано с тем, что было влияние выходных ", - подчеркнул он.

Напомним, Киев и еще 14 областей находятся в "оранжевой" зоне карантина, еще пять в - "красной".

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