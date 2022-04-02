В Украине 2 апреля согласовано семь гуманитарных коридоров, – Верещук

Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.



По словам вице-премьер-министра, на 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Бердянска в Запорожье : Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. Рубежное - Бахмут

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

с. Нижнее – Бахмут

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

Северодонецк – Бахмут

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут

Лисичанск - Бахмут