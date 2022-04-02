В Украине 2 апреля согласовано семь гуманитарных коридоров, – Верещук
В Украине продолжают эвакуировать мирное население. На субботу, 2 апреля, согласовано семь гуманитарных коридоров
Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
По словам вице-премьер-министра, на 2 апреля запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
- Из Бердянска в Запорожье : Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
- Рубежное - Бахмут
- Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
- с. Нижнее – Бахмут
- Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
- Северодонецк – Бахмут
- Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
- Попасная – Бахмут
- Лисичанск - Бахмут
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