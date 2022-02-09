В Украине 19 областей и Киев в "оранжевой" зоне карантина
9 февраля, на "красном" уровне эпидемической опасности находятся две области, на "оранжевом" – 19 областей и столица, еще три региона – "желтые"
Об этом сообщают данные Минздрава.
Уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 1 224 на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
В Киеве уровень заболеваемости – 1125 на 100 тыс. человек.
Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Житомирской – 2 196, Сумской – 2 081, Хмельницкой – 2 088 и Ровенской областях – 2000 на 100 тыс. населения.
Показатель коэффициента выявления случаев инфицирования превышен в целом по стране – 25,3% и 20 областях.
Уровень госпитализаций по стране, по состоянию на 8 февраля, составляет 67,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 58,3.
Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 8 февраля превышен в 15 регионах.
Загруженность коек с кислородом по стране на 8 февраля – 42,2% при определенном показателе 65%, в Киеве – 32,4%.
Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
- Напомним, что за минувшие сутки, 8 февраля, в Украине зафиксировали 38 257 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них среди детей – 3 308, медработников – 1 076).
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