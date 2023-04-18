Об этом информирует Наталья Диденко .

Небольшие дожди пройдут 18 апреля на западе и востоке.

Среда в Украине будет с дождями.

В южной части дожди завтра будут умеренными, а во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется до центральных областей.

В северной части Украины завтра осадки маловероятны.

Температура воздуха в большинстве областей ожидается в течение дня +12...+16°C, на западе +8...+11°C, в Закарпатье +18°C.

В южной части также необычно холоднее, +9...+12°C, в Одесской области до +14°C. А в Крыму очень тепло, +17...+20°C.

В Киеве 18 апреля предполагается погода сухая, разве вечером пройдет небольшой дождь.

В четверг ожидается кратковременное похолодание. В дальнейшем снова в пределах +12...+17°C, с периодическими дождями.

О нынешнем половодье, состоянии рек, подъемах, затоплениях.

Вода, к сожалению, показывает все слабые места выбора хаотической застройки, нарушенных правил и норм строительства на поймах, нечищеных проливов и стоков. Что еще раз указывает на то, что все нужно рассматривать в комплексе, подходить с умом, профессионально.

По экспертным оценкам Украинского Гидрометцентра, пик половодья приходится на 18-28 апреля, вода еще будет поступать.