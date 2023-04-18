В Украине 19 апреля везде будет дождливая погода, кроме севера: синоптик Наталья Диденко
Синоптик прогнозирует в среду, 19 апреля, в Украине всюду дождливую погоду, кроме северных регионов
Об этом информирует Наталья Диденко .
Небольшие дожди пройдут 18 апреля на западе и востоке.
Среда в Украине будет с дождями.
В южной части дожди завтра будут умеренными, а во второй половине дня дождевая воздушная масса поднимется до центральных областей.
В северной части Украины завтра осадки маловероятны.
Температура воздуха в большинстве областей ожидается в течение дня +12...+16°C, на западе +8...+11°C, в Закарпатье +18°C.
В южной части также необычно холоднее, +9...+12°C, в Одесской области до +14°C. А в Крыму очень тепло, +17...+20°C.
В Киеве 18 апреля предполагается погода сухая, разве вечером пройдет небольшой дождь.
В четверг ожидается кратковременное похолодание. В дальнейшем снова в пределах +12...+17°C, с периодическими дождями.
О нынешнем половодье, состоянии рек, подъемах, затоплениях.
Вода, к сожалению, показывает все слабые места выбора хаотической застройки, нарушенных правил и норм строительства на поймах, нечищеных проливов и стоков. Что еще раз указывает на то, что все нужно рассматривать в комплексе, подходить с умом, профессионально.
По экспертным оценкам Украинского Гидрометцентра, пик половодья приходится на 18-28 апреля, вода еще будет поступать.
- С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха.
- 29 марта в столицезафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
- За сутки, 5 апреля, в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет - 20,6 мм. Последний рекорд был зафиксирован в 1933 году.
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