В Украине 187 населенных пунктов остались без электроэнергии
По состоянию на 7:00 понедельника, 13 декабря, в Украине было обесточено 187 населенных пунктов в 5 областях
Об этом сообщает сайт ГСЧС.
"В результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.
В частности, во Львовской области обесточены 102 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 61 населенный пункт, в Закарпатской - 10, в Черновицкой - 10, в Житомирской - 4.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.2Продажа 30.62
- Актуальное
- Важное