В Украине 187 населенных пунктов остались без электроэнергии

Об этом сообщает сайт ГСЧС.



"В результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 187 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.



В частности, во Львовской области обесточены 102 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 61 населенный пункт, в Закарпатской - 10, в Черновицкой - 10, в Житомирской - 4.



К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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